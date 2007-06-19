Белый дом эвакуировали из-за подозрительного микроавтобуса

В США проведена эвакуация журналистов и части сотрудников резиденции Белого дома. Такие меры были приняты в связи с тем, что рядом с резиденцией президента США обнаружен подозрительный микроавтобус серого цвета, на который сделала стойку натренированная на взрывчатку собака президентской охраны, передает РИА «Новости».

В момент инцидента президент США Джордж БУШ оставался в Белом доме.

Между тем, по данным телекомпании CNN, в целях предосторожности была проведена эвакуация на прилегающей непосредственно к Белому дому территории, включая Пенсильвания-авеню вдоль ограды резиденции президента США, Лафайет-парк напротив Белого дома, а также весь временный пресс-центр Белого дома, находящийся через улицу от Белого дома.

Проверка микроавтобуса заняла 1 час 40 минут. Машина принадлежит официальной делегации правительства Израиля, представители которой заранее подъехали к Белому дому в связи с прибытием в ближайшие часы в Вашингтон премьер-министра Израиля Эхуда ОЛЬМЕРТА, который остовится в официальной гостевой резиденции правительства США, старинном особняке "Блэр Хаус" напротив Белого дома.

Секретная служба США, несущая охрану Белого дома, дала отбой тревоги после того как проведенное ее агентами обследование не обнаружило ничего подозрительного в сером микроавтобусе.