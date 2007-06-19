”Человек-паук” втридорога продал свой особняк

Киноактер Тоби Магвайер, исполнитель главной роли в трех фильмах серии "Человек-паук", продал свой голливудский особняк за 11,5 миллионов долларов, сообщает National Nine News.

В 2002 году Магвайер купил особняк всего за 3,7 миллиона долларов. Таким образом, он продал его втридорога, заработав почти 8 миллионов долларов.

Одноэтажный дом площадью в 465 квадратных метров, расположенный в Голливуд Хиллз, был построен в начале шестидесятых годов прошлого века. В девяностых он пережил первую реконструкцию, а после покупки Тоби Магвайером в 2002 году – вторую.

В особняке, выполненном в средиземноморском стиле, размещаются три спальни, спортивный зал, кухня шеф-повара и помещения для прислуги. Вместе с домом новые жильцы получат также так называемый "бесконечный" бассейн – создающий иллюзию, что он уходит за горизонт.

Магвайер жил в доме со своей невестой Дженнифер Мейер и их дочкой Руби Свитхарт Магвайер. Пока неизвестно, куда Человек-паук и его семья переедут после завершения сделки.

Лента.ру