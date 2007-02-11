В рейтинге российских миллиардеров сменился лидер (фото)

Олег Дерипаска

Владелец "Базового элемента" Олег Дерипаска, по версии журнала "Финанс.", перехватил лидерство в рейтинге российских миллиардеров у губернатора Чукотки Романа Абрамовича, который возглавлял этот список в течение предыдущих трех лет.

Состояние Олега Дерипаски по данным "Финанс." оценивается в $21,2 миллиарда. По данным журнала, Абрамович с состоянием в $21 миллиард опустился на вторую строчку рейтинга, в котором перечислены имена 500 бизнесменов с капиталом более 2,4 миллиардов рублей.

Как отмечает издание, серьезное движение вверх-вниз наблюдается по всей первой десятке долларовых миллиардеров.

По данным издания, количество долларовых миллиардеров в России за год увеличилось с 50 до 61 человека. Этот рост во многом обеспечили предприниматели, работающие в потребительском секторе (розничная торговля, финансы).

Совокупная величина капитала всех участников рейтинга составила $425,1 миллиардов, что почти в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

По материалам РИА Новости, Ленты.ру