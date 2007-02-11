6124 целующиеся пары побили мировой рекорд (фото)
10:08, 11 февраля 2007Мир
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Прежний был поставлен в Венгрии
В ночь с субботы на воскресенье на Филиппинах одновременно поцеловалось более двенадцати тысяч человек, сообщает Associated Press. По неофициальным подсчетам, в полночь на одной из площадей Манилы более 10 секунд целовались 6124 пары.
По словам организаторов мероприятия, тем самым был побит мировой рекорд - прежний был поставлен в Венгрии в 2005 году. Тогда в Будапеште одновременно поцеловались 5875 пар.
Однако прежде чем новый рекорд будет занесен в книгу рекордов Гиннесса, ее представители должны подтвердить количество целовавшихся в Маниле, отмечает информационное агентство.
Фото АР
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