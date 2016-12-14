Брошенные банковские карты и еда в столовой: появилось видео захваченной российской базы в Пальмире

В сети появилось видео, на котором боевики террористической группировки "Исламское государство" показали брошенную базу российских военных в сирийской Пальмире, на которой осталось множество оружия.

На видео в YouTube показан военно-полевой лагерь российских военных в Пальмире, который они в спешке бросили из-за наступления боевиков ИГИЛ.

Читайте также"Исламское государство" отбило Пальмиру у сирийской армии

Террористам досталось огромное количество российского оружия и боеприпасов. Кроме того в лагере полно различного оборудования, а также видны разбросанные телефонные и банковские карточки.

Бегство российских военных от исламских боевиков было настолько стремительным, что в столовой на столах осталась нетронутой пища в мисках.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря боевики группировки "Исламское государство" снова вошли в древний сирийский город Пальмира.

Также боевики ИГИЛ также показали трофейную технику после захвата сирийской Пальмиры. Сами боевики заявляют о захвате огромного количества техники из России, среди которой как целая, так и поврежденная.