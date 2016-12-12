В Кремле жалуются, что "выдавленные" из Ирака исламисты мешают им спасать Асада в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Пальмира - это все же сирийский город. И это не Россия теряет Пальмиру, тут нужно, мне кажется, корректно формулировать вопросы. Угроза потери Пальмиры - это потеря для всего цивилизованного человечества, а не для России», - подчеркнул Песков.

По его словам, «налицо выдавливание больших групп террористов из Ирака, что позволяет им формировать уже на территории Сирии крупные террористические объединения и переходить к наступательным действиям».

«Россия продолжит свою деятельность по борьбе с терроризмом и оказанию помощи сирийцам. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время контратаки будут подавлены», - сказал Песков.

Он утверждает, что США не хотят реально сотрудничать с Россией по Сирии, а такое взаимодействие позволило бы избежать контратак террористов, как в Пальмире.

«Мы сожалеем также, что до сих пор не существует координации действий и реального сотрудничества с другими государствами, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки, которые не хотят сотрудничать. Такое сотрудничество позволило бы нам всем эффективно избегать подобных атак со стороны террористов», - сказал Песков.

Как сообщалось, на днях боевики «Исламского государства» вновь вошли в древний сирийский город Пальмира.

Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими вооруженными силами. "ИГ" удерживало Пальмиру в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники старины. В частности, джихадисты уничтожили Триумфальную арку эпохи Древнего Рима, три колонны и многочисленные статуи. Кроме того, они взорвали храм, который считался одним из самых значимых памятников поздней античности. Отступая из Пальмиры, боевики заминировали дороги.

Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тыс. туристов.