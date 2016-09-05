Россия обрабатывает варианты возможного конфликта с НАТО в рамках военных учений "Кавказ-2016" - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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«Главным отличием нынешних учений «Кавказ» от предыдущих, которые проводились в 2008 и 2012 годах, является осуществление маневров в условиях продолжающейся российской вооруженной агрессии против Украины и значительного осложнения отношений России с НАТО. Проведение Россией стратегических учений в Черноморском регионе свидетельствует об отработке российской стороной вариантов возможного конфликта с НАТО на данном направлении», - сказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что реальные масштабы учений значительно больше, чем было задекларировано Российской Федерацией.

Скибицкий напомнил, что российская сторона официально сообщила об участии в маневрах около 12,5 тыс. военнослужащих, 90 танков, 300 боевых машин, до 20 вертолетов и до 15 боевых кораблей.

«Однако на сегодняшний день практически нет действенных международных механизмов, которые позволили бы убедиться в открытости и прозрачности России по этому поводу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в ГУР МОУ сообщили, что началась активная фаза стратегических командно-штабных учений ВС РФ «Кавказ-2016».

25-31 августа возле границы с Украиной проводилась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности ВС РФ, в которой, по данным разведки, было задействовано до 100 тыс. российских военнослужащих, более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники, 60 надводных кораблей и около 400 самолетов и вертолетов. Внезапная проверка боевой готовности ВС РФ была заключительным этапом подготовки органов военного управления войск к проведению стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016».