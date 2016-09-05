Россия начала активную фазу стратегических военных учений вблизи границ Украины - ГУР

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"5 сентября началась активная фаза стратегического командно-штабного учения ВС РФ "Кавказ-2016". Органы управления, соединения и части развернутой на полигонах Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ и в оккупированном Крыму межвидовой группировки войск находятся в боевой готовности "ПОЛНАЯ", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, по данным разведки, группировку войск Южного военного округа ВС РФ нарастили на 11,2 тысяч военнослужащих за счет подразделений из состава соединений Западного, Центрального, Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Также говорится, что силы и средства Воздушно-космических сил ВС РФ находятся в готовности к оказанию непосредственной авиационной поддержки действий наземного и морского компонентов.

"Корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии вышли из пунктов постоянного базирования и приступили к переходу в районы морского полигона "Опук" и северо-западной части Каспийского моря соответственно", - рассказали в разведке.

Ранее разведка предупредила, что Россия 5-10 сентября во время активной фазы военных учений "Кавказ-2016" может расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины.