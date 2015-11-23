У берегов Шотландии с помощью авиации и флота ведется поиск российской подводной лодки - The Telegraph
08:04, 23 ноября 2015Мир
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У британских берегов ведется поиск российской подводной лодки, которая, как утверждают военные, была обнаружена к северу от Шотландии.
Фрегат королевских ВМС "Сазерленд". Минобороны Великобритании / Wikipedia
Из-за отсутствия в строю самолетов, предназначенных для охоты за подлодками, британцы обратились к французским союзникам, пишет Лента.ру со ссылкой на The Telegraph. Сообщается, что операция длится уже 10 дней.
На поиски также были направлены фрегат королевских ВМС "Сазерленд" и противолодочная субмарина. Военные предполагают, что российская лодка следит за подводным ракетоносцем "Трайдент".
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Поиски подлодки активизировались в минувшие выходные. Официально в военном ведомстве Великобритании информацию о российской подлодке не подтверждают, ограничившись комментарием о привлечении самолетов союзников на помощь флоту.
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