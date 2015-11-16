Олланд: Теракты в Париже были организованы в Бельгии с помощью французов

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая в Версале перед парламентом, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Le Parisien.

"Франция в состоянии войны. События пятничной ночи стали актом войны. Они убили 129 человек и еще больше ранили", - заявил Олланд.

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"Пятничный акт войны был предрешен и спланирован в Сирии, организованный в Бельгии, его исполнителями были, в том числе французы" – отметил он.

Напомним, ранее в Бельгии задержали 7 человек, подозреваемых в терактах в Париже. Двум из них предъявлены обвинения в терроризме.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства".