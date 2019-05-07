Евровидение-2019: в Израиле проходят репетиции участников (видео)

Букмекеры обновили свои прогнозы относительно главных фаворитов песенного конкурса.

В минувшие выходные в Тель-Авиве в ходе первых репетиций свои конкурсные номера показали представители девяти стран, которые выступят в первом полуфинале Евровидения 2019.

В частности, на репетиции первого полуфинала выступили представители Кипра, Чехии, Финляндии, Польши, Словении, Черногории, Венгрии, Беларуси и Сербии.

Видео с репетиций всех участников первого полуфинала Евровидения 2019 были опубликованы на официальном YouTube-канале конкурса.

Отметим, сегодня в Тель-Авиве проходят репетиции участников второго полуфинала Евровидения 2019.

После первых репетиций Евровидения 2019 букмекеры обновили свои прогнозы, сформировав тройку фаворитов.

Так, по данным международного портала Евровидения Eurovision World, первое место в таблице букмекеров занимает представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

В свою очередь, представитель России Сергей Лазарев с песней Scream, который до этого возглавляла рейтинг фаворитов букмекеров, после репетиции разместился на втором месте. Тройку лидеров замыкает Швеция.