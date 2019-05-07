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Евровидение-2019: в Израиле проходят репетиции участников (видео)

15:56, 07 мая 2019
Мир
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В минувшие выходные в Тель-Авиве в ходе первых репетиций свои конкурсные номера показали представители девяти стран, которые выступят в первом полуфинале Евровидения 2019.

В частности, на репетиции первого полуфинала выступили представители Кипра, Чехии, Финляндии, Польши, Словении, Черногории, Венгрии, Беларуси и Сербии.

Видео с репетиций всех участников первого полуфинала Евровидения 2019 были опубликованы на официальном YouTube-канале конкурса.

Отметим, сегодня в Тель-Авиве проходят репетиции участников второго полуфинала Евровидения 2019.

После первых репетиций Евровидения 2019 букмекеры обновили свои прогнозы, сформировав тройку фаворитов.

Так, по данным международного портала Евровидения Eurovision World, первое место в таблице букмекеров занимает представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.

В свою очередь, представитель России Сергей Лазарев с песней Scream, который до этого возглавляла рейтинг фаворитов букмекеров, после репетиции разместился на втором месте. Тройку лидеров замыкает Швеция.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение