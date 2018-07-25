Пострадавший от "Новичка" британец рассказал подробности отравления

Роули рассказал, что за пару дней до отравления нашел запечатанную коробку от духов, которую решил подарить Дон Стерджесс, для которой отравление "Новичком" стало летальным.

Британец Чарли Роули, который попал в больницу в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Еймсбери, за пару дней до отравления нашел запечатанную коробку от духов.

Находку Роули решил преподнести в качестве презента своей сожительнице Дон Стерджесс. Об этом британец рассказал в интервью телеканалу ITV.

После того, как женщина распылила содержимое флакона на запястья, пара оказалась в больнице.

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"Где-то через 15 минут Дон сказала, что почувствовала головную боль, и спросила, есть ли у меня таблетки. Пока я осматривал квартиру она сказала, что чувствует себя странно и должна лечь в ванну, что мне тогда показалось немного странным. Я вошел в ванную комнату и нашел ее в ванне, полностью одетую, в очень больном состоянии", - рассказал Роули.

По его словам, он не мог подумать, что в запечатанной коробке от духов может находится что-то нелегальное или опасное.

"Страшно подумать, что что-то может быть замаскировано таким образом и оставлено для публики", - сказал британец.

Роули также отметил, что вещество в бутылочке имело маслянистую структуру и совсем не пахло духами.

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Британец не помнит, как ему стало плохо, однако его друзья рассказали, что он начал спотыкаться, а изо рта пошла пена.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули.

9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в себя.

По данным полиции, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская полиция занимается расследованием инцидента.

Как и в случае с отравлением Скрипалей, Британия считает виновной Россию.

Позже стало известно, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены два человека неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов.