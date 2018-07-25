Пострадавший от "Новичка" британец рассказал подробности отравления
Британец Чарли Роули, который попал в больницу в результате отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Еймсбери, за пару дней до отравления нашел запечатанную коробку от духов.
Находку Роули решил преподнести в качестве презента своей сожительнице Дон Стерджесс. Об этом британец рассказал в интервью телеканалу ITV.
После того, как женщина распылила содержимое флакона на запястья, пара оказалась в больнице.
Читайте такжеК отравлению Скрипалей "Новичком" причастны сотрудники ГРУ - NYT
"Где-то через 15 минут Дон сказала, что почувствовала головную боль, и спросила, есть ли у меня таблетки. Пока я осматривал квартиру она сказала, что чувствует себя странно и должна лечь в ванну, что мне тогда показалось немного странным. Я вошел в ванную комнату и нашел ее в ванне, полностью одетую, в очень больном состоянии", - рассказал Роули.
По его словам, он не мог подумать, что в запечатанной коробке от духов может находится что-то нелегальное или опасное.
"Страшно подумать, что что-то может быть замаскировано таким образом и оставлено для публики", - сказал британец.
Роули также отметил, что вещество в бутылочке имело маслянистую структуру и совсем не пахло духами.
Читайте такжеОтравление Скрипалей организовала группа из шести человек - СМИ
Британец не помнит, как ему стало плохо, однако его друзья рассказали, что он начал спотыкаться, а изо рта пошла пена.
Как сообщал УНИАН, 30 июня в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, где нашли отравленными Сергея и Юлию Скрипалей, были обнаружены без сознания 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули.
9 июля женщина скончалась в больнице, состояние мужчины оставалось тяжелым, однако 10 июля он пришел в себя.
По данным полиции, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская полиция занимается расследованием инцидента.
Как и в случае с отравлением Скрипалей, Британия считает виновной Россию.
Позже стало известно, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены два человека неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов.