Украинские банки презентовали льготные условия кредитования для производителей вооружения - членов Украинского Совета Оружейников

4 апреля в Киеве состоялась отраслевая встреча "Между оружейников: финансирование оборонной промышленности", инициированная Украинским Советом Оружейников. В мероприятии приняли участие представители правительства, банковского сектора и компаний ОПК, которые обсудили новые механизмы льготного кредитования с учетом потребностей и специфики оборонного производства.

Среди спикеров события:

• АлександрКамышин, Председатель Наблюдательного совета Украинского Совета Оружейников;

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• АннаГвоздяр, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

• МаксимЧеркис, советник Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

• ИгорьФедирко, исполнительный директор Украинского Совета Оружейников.

К обсуждению также присоединились представители ключевых украинских банков - Укрэксимбанка, Ощадбанка, ПУМБ и МТБ, а также компании-производители вооружения, включая участников Ассоциации производителей НРК.

Кредитование для ОПК: специальные условия, новые возможности

В центре внимания - государственная программа льготного кредитования, которая позволяет получать финансирование под 5% годовых. По этой программе уже выдано 9 кредитов на общую сумму 623 млн грн, еще 74 заявки на рассмотрении в банках на сумму 8,64 млрд грн. Как отметил Александр Камышин, цель программы - обеспечить производителей необходимыми ресурсами для инвестирования в CapEx и OpEx.

Портфельная гарантия - решение для компаний без залога

Максим Черкис представил механизм портфельной гарантии, который позволяет компаниям со статусом критических, работающих более 12 месяцев, получить кредит даже без классического залога. Это особенно важно для молодых производителей, которые не имеют в собственности имущества, но уже выполняют контракты.

Банки демонстрируют открытость к сотрудничеству

Представители банков озвучили свои предложения для производителей ОПК:

• Укрэксимбанк предлагает гибкие финансовые инструменты реструктуризации;

• Ощадбанк рассматривает в качестве альтернативного залога имущественные права по действующим государственным контрактам;

• также обсуждена возможность создания SPV-компаний для привлечения инвестиций в производственную инфраструктуру.

Разъяснения для рынка: что нужно знать производителям

Игорь Федирко акцентировал внимание на необходимости более широкой информационной кампании для производителей: "Многие новосозданные компании, которым меньше года, не знают о специальных условиях льготного финансирования, поэтому подаются на общих условиях. Наша цель - донести до участников рынка, что государство учитывает специфику ОПК и предлагает реальные инструменты поддержки".

Во время встречи также обсуждалась идея расширения программы финансирования путем внедрения механизма лизинга - сейчас этот вопрос находится на стадии проработки. Украинский Совет Оружейников будет проводить информационные кампании о возможностях привлечения финансирования для участников рынка и в дальнейшем - в частности, в формате регулярных встреч "Между оружейников".

Справочно:

"Между оружейников" - серия профессиональных встреч, организованных Украинским Советом Оружейников для налаживания сотрудничества между производителями вооружения, правительственными структурами и финансовыми учреждениями. На этот раз ключевой темой стала доступность финансовых ресурсов для масштабирования, инвестирования и устойчивого развития украинского ОПК.