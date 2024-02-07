Воздушные силы информируют о передвижении БПЛА.

Этой ночью Украина оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов, воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram, речь идет о нескольких группах российских дронов.

Обновлено в 00:22: Силы обороны юга сообщают, что идет боевая работа по областям, где фиксируется движение ударных дронов.

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Обновлено в 00:20: ВС опубликовали обновление:

несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины, на границе Николаевской и Одесской областей, движутся на северо-запад;

несколько групп на севере Николаевщины и на юге Кировоградщины, курсом на север;

группа "шахедов" на границе Кировоградщины и Днепропетровщины, направляются на северо-восток.

Обновлено в 00:04: Группа "шахедов" на Кировоградщине движется в направлении Кропивницкого.

Обновлено в 00:00: Несколько групп БПЛА на юге Николаевщины движутся в направлении Одесской области.

Обновлено в 23:47: Еще одну группа "шахедов" зафиксировали, они летят на Николаевщину с юга.

Обновлено в 23:34: Несколько групп дронов на Николаевщине движутся в направлении Кировоградской области, на Кировоградщине - курсом на северо - запад, а группа на Херсонщине - на Николаевщину.

Обновлено в 23:17: БПЛА типа "Shahed" двигаются из Николаевщины в направлении Кировоградской области, сообщили военные.

Последние удары РФ по Украине:

Напомним, минувшей ночью российские захватчики нанесли удары по отелю в Богодуховском районе Харьковской области. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб двухмесячный ребенок, трое женщин получили ранения.

В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что за прошедшие сутки под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Херсон, Новоберислав и Берислав Херсонской области.

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