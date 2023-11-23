Воздушные силы показали, как ночью отрабатывали по российским ударным беспилотным летательным аппаратам, которые атаковали Украину.
Видео работы украинских защитников обнародовал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. На нем можно увидеть фрагмент обнаружения и уничтожения российского дрона.
"Шмель, сбитая цель! Боевая работа по "шахедам" 22 ноября 2023! Поражены все 14 ударных БпЛА! Хорошая работа!" - отметил Олещук в своем официальном Telegram-канале.
Атака ударных дронов 22 ноября: подробности
Как сообщал УНИАН, в ту ночь ряд украинских областей охватила воздушная тревога. Сигнал об опасности звучал несколько часов. Сообщалось о работе противовоздушной обороны в ряде областей.
В Хмельницкой области обломки одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов упали на территории частного домовладения, начался пожар. В результате атаки никто не пострадал.
Утром в Воздушных силах сообщили, что россияне запустили из Приморско-Ахтарска четырнадцать ударных дронов и крылатую ракету Х-22. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить все дроны в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности. Взрывной волной были повреждены частные дома.