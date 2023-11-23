Той ночью они уничтожили все БПЛА, которые запустили оккупанты.

Воздушные силы показали, как ночью отрабатывали по российским ударным беспилотным летательным аппаратам, которые атаковали Украину.

Видео работы украинских защитников обнародовал командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. На нем можно увидеть фрагмент обнаружения и уничтожения российского дрона.

"Шмель, сбитая цель! Боевая работа по "шахедам" 22 ноября 2023! Поражены все 14 ударных БпЛА! Хорошая работа!" - отметил Олещук в своем официальном Telegram-канале.

Атака ударных дронов 22 ноября: подробности

Как сообщал УНИАН, в ту ночь ряд украинских областей охватила воздушная тревога. Сигнал об опасности звучал несколько часов. Сообщалось о работе противовоздушной обороны в ряде областей.

В Хмельницкой области обломки одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов упали на территории частного домовладения, начался пожар. В результате атаки никто не пострадал.

Утром в Воздушных силах сообщили, что россияне запустили из Приморско-Ахтарска четырнадцать ударных дронов и крылатую ракету Х-22. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить все дроны в пределах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели и упала в Запорожской области на открытой местности. Взрывной волной были повреждены частные дома.

Вас также могут заинтересовать новости: