По состоянию на 02:45 тревогу все еще на отменили.

В ночь на вторник, 6 февраля, российская захватническая армия осуществила ракетную атаку по Харьковской области.

В 02:05 в регионе была объявлена воздушная тревога. Тем временем начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в своем официальном Telegram-канале "Генерал Марсель" призвал жителей Харькова и области оставаться в укрытиях.

Уже в 02:22 он сообщил о новых пусках ракет. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также призвал людей оставаться в безопасных местах.

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Через восемь минут Мельник сообщил, что ракет в воздушном пространстве области уже нет, однако угроза новых ракетных ударов сохраняется, особенно для жителей Харьковщины. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается, добавил он.

По состоянию на 02:45 воздушная тревога объявлена в трех областях: Сумской, Полтавской и Харьковской.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

Как известно, российские захватчики систематически атакуют Харьков и область, применяя различные типы вооружения.

Forbes сообщал, что россияне хотели бы до президентских выборов захватить Купянск. В Харьковской ОВА сообщили, что украинская армия готова к любым дальнейшим сценариям.

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