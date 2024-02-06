Российские оккупанты двумя ракетными ударами разрушили трехэтажный отель.

В результате ракетного удара российских захватчиков по отелю на Харьковщине погиб двухмесячный мальчик. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Около 2: 30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушена трехэтажная гостиница. Погиб двухмесячный мальчик", - сообщил глава ОВА.

Также ранения получили три женщины, они госпитализированы в медицинское учреждение.

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Кроме того, повреждены семь частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры (магазины, кафе, киоски), 2 админпомещения, по меньшей мере 5 гражданских авто.

Как сообщил Синегубов, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Нестерное, Комиссаровое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово и др.

Глава ОВА уточнил, что двухмесячный мальчик родился 4 декабря. Также он сообщил возраст пострадавших женщин.

"Три женщины 21, 28 и 39 лет со взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка", - добавил Синегубов.

Вместе с тем, российские оккупанты нанесли авиаудары по Синьковке, Ивановке, Степной Новоселовке, Берестовому.

Удар по отелю на Харьковщине - подробности

Как сообщал УНИАН, ночью российскими захватчиками были нанесены удары по Золочеву Богодуховского района.

В результате атаки разрушена трехэтажная гостиница, под завалами, предварительно, находится человек. Уже удалось спасти двух женщин и одного мужчину. Также произошло возгорание фасада магазина.

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