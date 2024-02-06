В частности, противник атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В течение суток произошло 81 боевое столкновение. Отмечается, что на Купянском направлении враг наступательных действий не вел. В то же время на Лиманском направлении нашими воинами отражено 14 атак возле Белогоровки Луганской области, Терновников, севернее Григоровки Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, Силами обороны отражено 8 атак в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

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"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 8 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 14 раз пытались улучшить тактическое положение. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел", – говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в Генштабе, на Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки возле Работиного и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Новоберислав, Берислав Херсонской области", – говорится в сводке.

Война в Украине: это стоит знать

За прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте между ВСУ и оккупантами произошло 126 боевых столкновений. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Авдеевка сейчас остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий. Оккупанты интенсивно обстреливают логистические пути вокруг города, чтобы не дать украинским защитникам подвозить боеприпасы, провизию и проводить ротацию.

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