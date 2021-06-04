По словам Белковского, Кремль пытается влиять на постсоветские страны гибридными методами.

Президент РФ Владимир Путин не планирует полномасштабного наступления на Украину, считает российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский.

Об этом пишет "Апостроф".

По мнению эксперта, Кремлю достаточно поддержания источника напряжения в Украине, а также других странах постсоветского лагеря.

"Я считаю, что Путину сейчас не нужно наступление на Киев, потому что он никогда не пойдет туда, где он не имеет 100-процентной поддержки. Если это удалось с аннексией Крыма, где Путин был уверен в приверженности местного населения к России, то такой цели не было во время оккупации Донбасса. Проект "Малороссия" - это блеф", - заявил Белковский.

Он пояснил, что Кремль влияет на постсоветские страны путем создания "горячих точек", в которых идет гибридная война.

Читайте такжеРФ завезла на оккупированный Донбасс вооружение и готовит диверсантов - разведка

"Позиция Путина заключается в том, чтобы, во-первых, создать раскол между США и европейскими странами, во-вторых, устанавливать прямые отношения со странами Европы или настроить лояльные к России определенные элиты, что позволит России усилить там свое влияние. С другой стороны Кремль будет стараться поддерживать постоянное напряжение в странах постсоветского пространства, чтобы выступать модератором в отношении этих стран в переговорах с США", - резюмировал политтехнолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца сентября эскалация со стороны Российской Федерации возможна в любой момент. Также Зеленский рассказал о возможном блицкриге со стороны РФ до границ Донецкой и Луганской областей и попытку "прорубить" сухопутный коридор в Крым.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован