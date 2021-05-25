Ожидается, что встреча состоится по завершении первого международного путешествия президента США за границу.

Первая личная встреча президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и президента России Владимира Путина может состояться 15-16 июня в Женеве (Швейцария).

Об этом телеканалу CNN сообщил два американских чиновника.

В частности, ожидается, что очная встреча президентов США и РФ состоится в следующем месяце в Швейцарии, поскольку Белый дом и Кремль на этой неделе приблизились к завершению согласования договоренностей о проведении саммита.

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Чиновники сообщили, что Женева стала окончательным городом-претендентом, который будет принимать давно обсуждаемую встречу между лидерами США и РФ. Предполагается, что эта встреча состоится 15-16 июня по завершении первого международного путешествия Байдена за границу с начала его президентства.

На этой неделе Белый дом отправил в Женеву советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана для встречи с его российским коллегой Николаем Патрушевым, а детали встречи между Байденом и Путиным прорабатываются.

В Белом доме отказались комментировать окончательное место проведения такой встречи, пока все детали не будут утверждены.

Что известно о будущей встрече Байдена с Путиным

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита "в третьей стране в предстоящие месяцы". Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Финляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США и России.

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Автор: Виталий Саенко