По словам главы государства, ситуация на границе с Россией является очень опасной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца сентября эскалация со стороны Российской Федерации возможна в любой момент.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Мы знаем конкретные цифры. 30-35 тысяч (военных - УНИАН) в момент эскалации находились на временно оккупированных территориях Донбасса. Вдоль границ Украины и России мы насчитывали в разные периоды еще где-то от 50 до 80 тысяч военных и на территории Крыма тоже около 33-35 тысяч. Когда я говорю об оккупированных территориях, там есть войска: 30-35 тысяч войск сепаратистов, плюс около трех тысяч кадровых российских офицеров", - заявил он.

Зеленский отметил, что, когда Европа и США начали давить на Россию, вероятность эскалации снизилась.

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Президент добавил, что с территории временно оккупированного Крыма были выведены около 3,5 тысячи военных. "Все остальные остаются на месте - вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения "Запад-2021". Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасна", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

6 мая президент Владимир Зеленский подчеркнул, что из десятков тысяч военных, которых РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела всего 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крыму. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженными силами, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021", которые запланированы на сентябрь этого, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Константин Гончаров