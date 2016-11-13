Ликвидация "Моторолы": в Misanthropic Division отвергли свою причастность к уничтожению террориста

Член Misanthropic Division попросил не оглашать его имени, только позывной — "Берлин" — и прокомментировал сообщения боевиков о задержании шестерых членов Misanthropic Division якобы по делу об уничтожении Арсения Павлова с позывным "Моторола", передает Громадське радіо.

"Если честно, впервые об этом слышу. Членов нашей организации не задерживали. Скорее всего, это какая-то провокация", — сообщил "Берлин".

Представитель организации также утверждает, что члены Misanthropic Division не находятся на неподконтрольных территориях.

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Отвергает "Берлин" и причастность организации к уничтожению "Моторолы". А видеоролик, где якобы члены Misanthropic Division взяли на себя ответственность за ликвидацию боевика, называет лживым и провокационным. Как рассказал член Misanthropic Division, его организация установила личность одного из мужчин, что снимался в ролике — им оказался боец одного из батальонов МВД.

"На момент, когда мы нашли его контакты и связались с ним, к нему приходили из СБУ. По вопросам этого провокационного видео. Он является служащим одного из батальонов МВД — батальона "Чернигов". И к нему приходили с СБУ. Полностью всей истории, как и что происходило, я вам не скажу", — прокомментировал "Берлин".

12 ноября в "ДНР" заявили о задержании участников группировки "Misanthropic Division", представители которой ранее взяли на себя ответственность за уничтожение боевика Арсена Павлова ("Моторолы").