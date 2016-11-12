В "ДНР" заявили о задержании членов группировки, которая взяла на себя убийство "Моторолы"

В "ДНР" заявили о задержании участников группировки "Misanthropic Division", представители которой ранее взяли на себя ответственность за убийство боевика Арсена Павлова ("Моторолы").

Читайте такжеБоится за свою жизнь: после ликвидации "Моторолы" Захарченко усилил себе охрану

Об этом сообщает один из ресурсов террористов со ссылкой на "пресс-службу министерства государственной безопасности страны".

"11 ноября 2016 года в результате проведенных МГБ ДНР оперативно-розыскных мероприятий в г. Донецке задержаны шесть активных членов украинской националистической организации "Misanthropic Division", лидеры которой ранее взяли на себя ответственность за убийство легендарного командира подразделения "Спарта" Арсена Павлова, более известного как "Моторола"", — заявили в "пресс-службе".

Боевики заявили, что активисты "Misanthropic Division" поддерживали контакты с кадровыми сотрудниками СБУ и выполняли задачи украинской спецслужбы на территории «ДНР».

"В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные действия, они дают признательные показания об обстоятельствах совершения преступлений террористической и экстремистской направленности", - пишет сайт.

Сепаратисты заявили, что активисты выполняли задания по указанию первого заместителя председателя СБУ – руководителя антитеррористического центра генерал-полковника Виталия Маликова и начальника управления СБУ по Донецкой области Александра Куца.

Напомним, ранее в "ДНР" назвали имена "ликвидаторов" террориста "Моторолы".