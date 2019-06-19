Kyiv not Kiev: аэропорт Еревана поддержал правильную транслитерацию Киева

На информационном табло авиарейсов украинская столица указывается как Kyiv.

Международный аэропорт Еревана «Звартноц» начал использовать корректную латинскую транслитерацию Киева - Kyiv.

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

"С 17 июня 2019 года Международный аэропорт «Звартноц» (г. Ереван, Армения) присоединяется к инициативе МИД CorrectUA и использует правильную транслитерацию украинской столицы #KyivNotKiev! Благодарим коллег и администрацию аэропорта!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года МИД начал онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к коррекции в иностранном написании правописания украинских городов.

Многие аэропорты мира поддержали эту инициативу, в том числе и главный аэропорт Беларуси в Минске.