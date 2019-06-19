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Kyiv not Kiev: аэропорт Еревана поддержал правильную транслитерацию Киева

15:18, 19 июня 2019
Новости туризма
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Международный аэропорт «Звартноц» в Ереване / Фото wikipedia.org / Armenia The World

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

"С 17 июня 2019 года Международный аэропорт «Звартноц» (г. Ереван, Армения) присоединяется к инициативе МИД CorrectUA и использует правильную транслитерацию украинской столицы #KyivNotKiev! Благодарим коллег и администрацию аэропорта!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года МИД начал онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к коррекции в иностранном написании правописания украинских городов.

Многие аэропорты мира поддержали эту инициативу, в том числе и главный аэропорт Беларуси в Минске.

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Теги: #Армения#Ереван#Kyiv not Kiev