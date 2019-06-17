Главный аэропорт в Беларуси "переименовал" украинские города Киев и Львов (фото)

На табло аэропорта "Минск" латиницей столица Украины обозначена как Kyiv, а Львов - Lviv.

В аэропорту Минска все же переименовали Киев и Львов. Наименование этих украинских городов на латинице изменили с Kiev и Lvov на Kyiv и Lviv.

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Такие надписи появились на табло Национального аэропорта "Минск", сообщает NewsBel.by.

Ранее в отделе по связям со СМИ аэропорта "Минск" говорили, что все изменения в транслитерации названий стран и городов на табло в аэропорту вводятся после того, как данное учреждение проинформирует Министерство иностранных дел Республики Беларусь.

Напомним, 14 июня администрация аэропорта "Минск" сообщила, что без сигнала со стороны МИД Беларуси не будет менять написание украинской столицы.