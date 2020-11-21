Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с составом команды на матчи квалификации Евробаскета-2022.
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Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.
Из-за коронавируса команде не помогут игроки "Киев-Баскета" Богдан Близнюк, Павел Крутоус и Владислав Коренюк. В заявку не попал легионер Стивен Бертт, приглашение которого планировалось изначально. Кроме того, матчи пропустит игрок "Барселоны" Артем Пустовой, которого не отпустил клуб.
Состав сборной Украины на матчи со Словенией и Австрией:
Защитники: Денис Лукашов ("Прометей"), Виталий Зотов ("Химик"), Александр Мишула ("Киев-Баскет"), Анатолий Шундель ("Днепр"), Иссуф Санон ("Днепр"), Александр Липовый ("Прометей");
Форварды: Артем Ковалев ("Киев-Баскет"), Александр Беликов ("Прометей"), Станислав Тимофеенко ("Днепр"), Вячеслав Бобров ("Днепр"), Владимир Герун ("Уникаха", Испания), Сергей Павлов ("Киев-Баскет");
Центровые: Вячеслав Кравцов ("Днепр"), Вячеслав Петров ("Прометей").
Сборная Украины в квалификации Евробаскета-2022: главное
- 22 ноября команда вылетит в Любляну, где начнет подготовку к матчу со Словенией, который запланирован на 28 ноября.
- 30 ноября также в Любляне украинцы проведут поединок против Австрии.
- Украинцы после двух туров занимают второе место в группе F, набрав 3 очка. В квартете со сборной Украины также выступает Венгрия.
- Из-за коронавируса Евробаскет был перенесен с 2021-го на 2022-й год.
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