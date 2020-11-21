Стал известен состав сборной Украины на матчи квалификации Евробаскета-2022

Уже 22 ноября команда вылетит в Любляну для подготовки к матчам со Словенией и Австрией.

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с составом команды на матчи квалификации Евробаскета-2022. Читайте такжеУкраина потерпела драматическое поражение в отборе на Евробаскет-2021 Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины. Из-за коронавируса команде не помогут игроки "Киев-Баскета" Богдан Близнюк, Павел Крутоус и Владислав Коренюк. В заявку не попал легионер Стивен Бертт, приглашение которого планировалось изначально. Кроме того, матчи пропустит игрок "Барселоны" Артем Пустовой, которого не отпустил клуб. Состав сборной Украины на матчи со Словенией и Австрией: Защитники: Денис Лукашов ("Прометей"), Виталий Зотов ("Химик"), Александр Мишула ("Киев-Баскет"), Анатолий Шундель ("Днепр"), Иссуф Санон ("Днепр"), Александр Липовый ("Прометей"); Форварды: Артем Ковалев ("Киев-Баскет"), Александр Беликов ("Прометей"), Станислав Тимофеенко ("Днепр"), Вячеслав Бобров ("Днепр"), Владимир Герун ("Уникаха", Испания), Сергей Павлов ("Киев-Баскет"); Центровые: Вячеслав Кравцов ("Днепр"), Вячеслав Петров ("Прометей"). Сборная Украины в квалификации Евробаскета-2022: главное 22 ноября команда вылетит в Любляну, где начнет подготовку к матчу со Словенией, который запланирован на 28 ноября.

30 ноября также в Любляне украинцы проведут поединок против Австрии.

Украинцы после двух туров занимают второе место в группе F, набрав 3 очка. В квартете со сборной Украины также выступает Венгрия.

Из-за коронавируса Евробаскет был перенесен с 2021-го на 2022-й год. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Данил Слесь

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