Сборная Украины проиграла Великобритании и покинула женский Евробаскет (видео)

Украинские баскетболистки не смогли одержать ни одной победы на турнире.

Женская сборная Украины по баскетболу потерпела третье поражение на Евробаскете-2019 и вылетела из турнира. В заключительном матче группового этапа украинки проиграли сборной Великобритании, упустив последний шанс пробиться в плей-офф. Команда Горана Бошковича проиграла британкам со счетом 54:68. Самой результативной в составе нашей сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 21 очко. Украина - Великобритания - 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24) Украина: Ягупова (21 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата, Науменко (11 + 7 подборов), Белоцерковская (6 + 5 передач), Малашенко (6), Удоденко (4 + 4 подбора), Радулович (4 + 4 подбора), Яцковец (2). Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче на турнире украинки проиграли сборной Латвии.

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