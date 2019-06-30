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Сборная Украины проиграла Великобритании и покинула женский Евробаскет (видео)

15:41, 30 июня 2019
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Сборная Украины проиграла три матча из трех / фото: fiba.basketball

В заключительном матче группового этапа украинки проиграли сборной Великобритании, упустив последний шанс пробиться в плей-офф.

Команда Горана Бошковича проиграла британкам со счетом 54:68.

Самой результативной в составе нашей сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 21 очко.

Украина - Великобритания - 54:68 (14:19, 10:16, 21:9, 9:24)

Украина: Ягупова (21 + 7 подборов + 4 передачи + 4 перехвата, Науменко (11 + 7 подборов), Белоцерковская (6 + 5 передач), Малашенко (6), Удоденко (4 + 4 подбора), Радулович (4 + 4 подбора), Яцковец (2).

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче на турнире украинки проиграли сборной Латвии.

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Теги: #Евробаскет-2019#женская сборная Украины по баскетболу