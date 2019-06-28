Сборная Украины потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019 (видео)

Во втором матче группового этапа украинки проиграли сборной Латвии.

В рамках второго тура групового этапа чемпионата Европы по баскетболу сборная Украины играла со сборной Латвии.

Команда Горана Бошковича потерпела поражение со счетом 74:82.

Самой результативной в составе украинской сборной стала Алина Ягупова, которая набрала 28 очков.

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Латвия - Украина 82:74 (15:14, 26:20, 17:14, 24:26)

Украина: Ягупова (28 + 8 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Горобец (3), Ольховик, Науменко (3 + 5 подборов), Удоденко (5 + 5 подборов + 5 передач), Кондусь, Малашенко (19), Радулович (8 + 4 подбора), Белоцерковская (8).

Несмотря на еще одно поражение, украинки сохраняют шансы на выход в плей-офф. Для этого украине в заключительном туре нужно с крупным счетом обыгрывать Великобританию и надеяться на поражение британской сборной в матче второго тура против Испании.

Как сообщал УНИАН, в первом матче на турнире украинки разгромно проиграли Испании.