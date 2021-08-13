13 августа не состоялась сессия Запорожского городского совета, причина – демарш большинства депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

На сессию не пришли депутаты от фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Новая политика" и Партии Шария, говорится в сообщении.

Сегодня горсовет планировал рассмотреть ряд вопросов, в том числе социальных. Речь идет о зарплате медиков, ремонтах в учебных учреждениях, указано в релизе.

Кроме того, сегодня планировалось рассмотрение вопроса о выделении средств на покупку квартиры для призера Олимпийских игр в Токио Парвиза Насибова. Городской голова Владимир Буряк в Facebook сообщал, что горсовет намерен выделить для спортсмена 1 млн грн.

Как проинформировал местный сайт 061.ua, всего на заседании было 16 из 64 депутатов совета – 14 представителей фракции Буряка "Єднання" и двое – от "Слуги народа". Эту сессию не могут провести с 30 июня.

Напомним, Насибов 4 августа завоевал серебряную медаль летней Олимпиады в Токио. Всего украинские спортсмены получили 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, но вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Автор: Григорий Бондарь