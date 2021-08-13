Киноконцертный зал "Украина" - знаковый для харьковчан объект.

В харьковском саду Шевченко после трехлетней реконструкции возобновил работу киноконцертный зал "Украина".

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Киноконцертный зал "Украина" — знаковый для харьковчан объект. Первый концерт в его стенах состоялся 12 августа 1963 года. На протяжении многих лет киноконцертный зал был площадкой для десятков тысяч концертов популярных артистов, музыкальных фестивалей и премьер фильмов.

Здание имеет статус культурного памятника местного значения и считается одним из выдающихся образцов архитектуры ХХ века.

"Когда говорят, что это здание - памятник архитектуры, наверное, в это трудно поверить, потому что оно выглядит очень современно. Я уверен, что здесь пройдет еще множество концертов и городских мероприятий! Чтобы добиться такого результата, было затрачено много сил, научной и конструкторской мысли, применены неординарные строительные решения", — сказал на церемонии открытия и.о. городского головы Игорь Терехов.

При реконструкции в облике здания, по словам Терехова, сохранили памятные харьковчанам еще с советских времен детали: шрифт букв на фасаде, подсветку, мозаику, а в самом зале улучшили акустику.

Первый концерт в обновленном зале дал ВИА "Синяя птица".

Напомним, недавно Игорь Терехов сообщил о возвращении в коммунальную собственность стадиона "Металлист" и всего имущества, принадлежавшего знаменитому харьковскому футбольному клубу.

Автор: Григорий Бондарь