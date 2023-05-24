В Украине стартует кампания "Нам здесь жить". Ее цель — собрать 175 миллионов гривен на обеспечение транспортом и всем необходимым для разминирования оборудованием и имуществом 146 инженерно-саперных групп в составе Сил поддержки ВСУ. Инициаторы проекта — Киевстар и фонд "Вернись живым", партнером инициативы стала группа 1+1 media. В рамках сбора можно оформить подписку на ежемесячный донат или сделать индивидуальный взнос на сайте инициативы.

Украина является самой заминированной страной мира, опережая по этому показателю Сирию и Афганистан. Минами и неразорвавшимися боеприпасами загрязнены около 30% нашей территории, согласно данным ГСЧС. В свою очередь, правительство Украины определило разминирование одним из пяти ключевых приоритетов быстрого восстановления страны. Процесс разминирования является не менее важным чем восстановление социальной и критической инфраструктуры.

"За смену сапер обезвреживает десятки взрывоопасных предметов. Конечно, при такой нагрузке нуждаемся в оборудовании для быстрого и качественного разминирования. Поэтому хочется поблагодарить всех, кто присоединится", — говорит Юлия "Ромашка", саперка ВСУ.

Чтобы повысить безопасность во время разминирования украинских территорий, Киевстар вместе с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" и группой 1 + 1 media инициируют сбор в рамках кампании "Нам здесь жить". Средства с него пойдут на приобретение транспорта и необходимого оборудования для инженерно-саперных групп в составе подразделений ВСУ.

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"Первыми в деоккупированные города и села заходят украинские саперы, обеспечивая условия для восстановления критической инфраструктуры, в частности, позволяя специалистам Киевстар восстанавливать мобильную связь. Помогать в разминировании -— важная миссия для нашей компании. Киевстар выделяет на сбор 20 000 000 грн. и призывает украинцев и украинские бизнесы поддержать инициативу. Каждый может внести свой вклад и отправить донат на сайте проекта", — комментируетАлександр Комаров, президент компании Киевстар.

"Около трети нашей территории и все прибрежные воды нуждаются в разминировании. С подобными задачами в мире справляются десятилетиями. Поэтому важно действовать как можно скорее, — говорит директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. — Саперы Сил поддержки ВСУ работают и на уже деоккупированных территориях, и где идут активные боевые действия. Они очищают нашу землю от российских мин и остатков снарядов в огромных масштабах. И наша задача —предоставить им инструментарий, чтобы могли делать это быстрее, эффективнее и безопаснее. Приобретенные нами пикапы обеспечат мобильность саперных групп — автономное передвижение по стране бойцов со всем нужным имуществом. С групповыми и индивидуальными сумками сапера, металлоискателями, щупами они непосредственно будут разминировать. Средства связи необходимы для координации подразделений. Коптеры и планшеты — для аэрофотосъемки, фиксации минных полей, определения координат опасных объектов. Весь перечень необходимых инструментов мы согласовали с командованием Сил поддержки и военными, которые с ним работают".

Кампания "Нам здесь жить" стартовала 24 мая и продлится до достижения полной суммы сбора.

Справка о Киевстаре

Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на декабрь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. В 2022 году компания выделила более 130 млн грн. помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в эквиваленте 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и перечислил 300 млн грн. на восстановление цифровой инфраструктуры. Акционер Киевстар — международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

Справка о Повернись живим

"Повернись живим" - это фонд компетентной помощи армии, а также общественная организация, которая занимается аналитикой в секторе безопасности и обороны, реализует проекты по реабилитации ветеранов через спорт. Работает на укрепление украинского войска с 2014 года. Более 7 млрд грн. Фонд собрал на нужды Сил обороны: тепловизионную оптику, квадрокоптеры, автомобили, системы наблюдения и разведки, средства связи, питания и многое другое. "Повернись живим" является первой благотворительной организацией в Украине, которая получила разрешение на закупку и импорт товаров военного и двойного назначения. В частности, приобрел для войска комплекс ударного БПЛА Bayraktar TB2, 11 специальных бронированных автомобилей и 1460 пулеметов калибра 7,62-мм. Инструкторы фонда подготовили тысячи высококвалифицированных специалистов-саперов, операторов беспилотных летательных аппаратов и пехотного вооружения, снайперов, а также работают над внедрением в ВСУ западных стандартов тактической медицины.

Дополнительная информация: https://savelife.in.ua/