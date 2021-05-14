На следующий день после открытия приемного отделения Червоноградской больницы очередное отделение во Львовской области после реконструкции, проведенной в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», открыто в Стрые. Подробности сообщает Львовская ОГА.

Реконструкция приемного отделения Стрыйской центральной районной больницы была начата в 2020 году. Общая стоимость работ, профинансированных из государственного и местного бюджетов, составила более 9 млн гривен. Разработку проекта реконструкции оплатила сама больница.

«Я рад, что этот проект удалось реализовать и теперь Стрыйская центральная больница может похвастаться современным отделением с новейшим оборудованием для диагностики пациентов - компьютерным томографом и системой УЗИ»,- сказал на открытии приемного отделения глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

В ходе капитального ремонта приемного отделения была произведена замена окон и сантехники, установлена ​​новая мебель и медицинское оборудование, обустроены операционные, комнаты для лабораторий, помещения для оказания неотложной помощи. Отдельно были обустроены места для подъезда автомобилей скорой помощи.

В помещении полностью обновлены система вентиляции, электросети, канализация и система водоснабжения. Прилегающая территория также была благоустроена.

«Обновленное отделение и новое оборудование позволят быстро установить диагноз и помогут врачам оперативно оказать неотложную помощь для спасения пациентов», - отметил Козицкий.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщал, что всего в рамках «Большой стройки» будет реконструировано 177 приемных отделений.

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Автор: Иван Бойко