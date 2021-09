По случаю своего тридцатилетнего юбилея Национальный олимпийский комитет Украины при поддержке группы "Метинвест" организовал масштабное мероприятие, в котором приняли участие отечественные олимпийские чемпионы и призеры, первые лица государства и звезды украинской эстрады. О том, как это происходило, читайте в фоторепортаже УНИАН.

Национальный олимпийский комитет Украины решил отпраздновать свой тридцатилетний юбилей по-особенному, чтобы он навсегда запомнился всем украинским спортсменам, которые боролись за награды на летних и зимних Олимпийских играх в разные годы. А наград, благодаря нашим спортсменам, накопилось много.

За годы украинской независимости украинские спортсмены завоевали 147 олимпийских медалей и 98 – на Европейских играх, которые проводятся с 2015 года.

Не отстают от них и юные спортсмены, которые с 2010 года достойно защищают честь страны на Юношеских Олимпийских играх. В их копилке 97 наград.

Первые успешные шаги на международной арене с 1993 года делают и самые молодые украинцы - на Европейских юношеских олимпийских фестивалях. В общем, они завоевали 223 медали.

Помочь организовать концерт на самом высоком уровне в Национальном дворце искусств "Украина" для олимпийских героев вызвалась одна из крупнейших компаний страны - "Метинвест".

Церемония началась с выступления президента Украины Владимира Зеленского. В своей речи он упомянул многих олимпийских призеров не только периода независимости, но и советской эпохи.

"Каждый из вас - чемпион", - отметил президент, добавив, что одна из его мечт – чтобы Олимпийские игры состоялись и на украинской земле.

"Мы верим, что вместе мы действительно достигнем своей мечты. Мечта, большая мечта, уверен, есть у каждого из детства. И эта мечта - Олимпиада в Украине. Я очень в это верю и очень этого хочу. Уверен, что наша страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр ", - сказал президент.

Тезис президента о мечте Украины была услышанной, ведь на мероприятии также присутствовал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который в своей речи отметил достижения украинских спортсменов и перспективы нашей страны в олимпийских видах спорта.

"Благодарен за 30 лет дружбы и спортивных достижений. Спасибо, что вы являетесь важным и надежным членом мировой олимпийской семьи", - сказал президент МОК.

После официальных речей на больших экранах в хронологическом порядке начали появляться ролики о каждом олимпийском цикле, после чего на сцену приглашали украинских чемпионов, а ведущие и зрители аплодисментами приветствовали олимпийских героев.

В мероприятии также приняли участие представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых Алина Паш, Тина Кароль, группа "Танок на Майдане Конго", которые выполнили специальный трек про историю Украины на Олимпийских играх, и Джамала, которая исполнила легендарный хит группы Queen "We Are The Champions".

Перед началом праздничного концерта на втором этаже Дворца "Украина" можно было увидеть красивую книгу. Это специальное издание под авторством абсолютной олимпийской чемпионки 1996 года Лилии Подкопаевой.

Она решила сделать подарок Национальному олимпийскому комитету и собрала эксклюзивные комментарии всех призеров Олимпиады в Атланте, дополнив их уникальными фотографиями выступлений спортсменов и их медалей.

На то, чтобы качественно сфотографировать награды олимпийцев, команде, работавшей над книгой, пришлось потратить пять часов. К массовому читателю книга пока не попадет: ее распространят среди героев Олимпиады-1996.

"В этом году Украина празднует тридцатую годовщину своей независимости. Этот год знаковый еще и потому, что сейчас мы отмечаем тридцатилетие с момента основания НОК Украины. Вместе с тем прошло уже 25 лет с момента выступления украинских спортсменов на первых летних Олимпийских играх в истории нашего государства. Игры в Атланте в 1996 году - это был тот важный "спортивный кирпич" к фундаменту независимости Украины. Призеры Атланты - это то наследство, на основе которого началось развитие украинского спорта", - отметила Подкопаева.

Она подчеркнула, что книга была создана, чтобы напомнить украинцам об олимпийских победах чемпионов и прислать четкий месседж: это крайне важная составляющая украинской независимости.

"Я с гордостью могу говорить, что мы с призерами Атланты-1996 были "пионерами", которые задали дальнейшее направление движения для последующих поколений украинских олимпийцев этим нелегким и ответственным путем", - сказала Подкопаева.

Спортсменка обратила внимание, что сегодня чемпионы первых летних Олимпийских игр разбросаны по разным уголкам мира, но всех их без исключения объединяет любовь к Украине.

"Призеры игр на страницах этой книги выразили свои эмоции и уважение к украинскому государству, которое они представляли на заре его становления. Истории этих атлетов вдохновляют на свершения молодое поколение, а их спортивное наследие навечно закреплено в истории украинского и мирового спорта", - отметила Подкопаева.

Во время праздничного мероприятия журналисты пообщались с украинскими олимпийцами о том, насколько тяжело им было зарабатывать медали, об их эмоциях во время награждения и планах на будущее.

В ответ на вопрос о том, что необходимо делать начинающим спортсменам, чтобы в будущем не только получить право представлять Украину на международных играх, но и привезти домой олимпийскую медаль, украинская серебряная призерка по легкой атлетике Анна Рыжикова дала три совета.

"Я уже так давно в спорте, что давно уже отработала все свои черты характера и слабые места. Сейчас акцентирую внимание во время спортивных соревнований исключительно на своих сильных сторонах. Всем, кто только начинает свою карьеру, я могу посоветовать не сдаваться и пробовать еще раз и еще раз, потому что с первого раза никогда не получается даже у самых талантливых людей", - отметила Рыжикова.

По ее словам, также всем, кто хочет реализоваться в спорте, необходимо постоянно учиться и анализировать собственные ошибки, а также найти себе хорошего тренера, который должен стать наставником.

"Надо постоянно учиться, анализировать свои ошибки и, безусловно, найти хорошего тренера, который в будущем станет настоящим наставником. В спорте одному нельзя, надо иметь команду", - подчеркнула Рыжикова.

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года Дарья Белодед призналась, что получала награду со слезами на глазах от разочарования, потому что всю жизнь мечтала о золоте.

"В 2021 году прошли мои первые Олимпийские игры. Я всю свою жизнь мечтала о золотой медали. К сожалению, мне не удалось этого сделать в этот раз. Так сложились обстоятельства, это был очень сложный для меня год, но я хочу сказать с уверенностью, что я буду делать все возможное, чтобы на следующей Олимпиаде сделать так, чтобы моя мечта осуществилась" , - рассказала Белодед.

Спортсменка добавила, что плакала и когда выходила бороться за бронзу, и во время награждения.

"В те моменты я не понимала, что эта медаль очень для меня ценна и важна. Но сейчас я понимаю, что я бы себе не простила, если бы сдалась и проиграла бронзу. Я очень счастлива, что эта медаль у меня есть", - отметила Белодед.

В свою очередь украинская каратистка, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Анжелика Терлюга рассказала о личных планах на будущее: в сентябре этого года выходит замуж за тренера и мастера спорта международного класса по карате Владимира Зарецкого.

"Я сперва съездила на Олимпиаду, потом прошла где-то неделя-две, и я начала подготовку к свадьбе. Собственно, свадьба будет в конце сентября. Платье уже купила и долго не выбирала, потому что у меня не было на это времени. Пришлось все делать быстро, и сама подготовка к свадьбе проходит быстро. В общем, я готовлюсь к свадьбе как обычный человек", - рассказала Терлюга.

Отвечая на вопрос о том, куда она потратит деньги, полученные за серебряную медаль на Олимпиаде (2,2 миллиона гривень – УНИАН), Терлюга подчеркнула, что часть денег отдаст своему тренеру.

"Часть денег (заработанных на Олимпиаде серебряную медаль – УНИАН) будет передана личному тренеру, который готовил меня, а ту часть, которая у меня останется, я еще не решила, куда буду инвестировать, потому что сейчас занимаюсь построением семьи. И в будущем мы уже с мужем будем определяться, куда тратить эти финансы", - рассказала спортсменка.

Олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады Жан Беленюк рассказал, что получить золотую медаль ему было чрезвычайно тяжело из-за травмы, полученной накануне соревнований.

"Я травмировался накануне соревнований. И до последнего даже не понимал четко: смогу ли я побороться, или нет. У меня был спарринг-партнер, который мог меня подстраховать в случае того, если я не смогу выйти на ковер, но, слава Богу, все удалось. И мне с помощью тренера и врачей удалось подойти к соревнованиям в той форме, которая позволила мне получить золотую медаль", - отметил Беленюк.

Спортсмен также рассказал, что коллеги по парламенту даже из других фракций после победы встретили его очень приветливо и охотно фотографировались.

"Встретили хорошо, много фотографировались - даже представители других фракций. Золотая медаль объединила весь парламентский зал", - рассказал он.

В целом получилось яркое шоу, которое имело целью выразить благодарность всем украинским олимпийцам за их титанический труд в течение многих лет и вдохновить их и подрастающее поколение на новые спортивные победы.

Автор: Богдан Слуцкий