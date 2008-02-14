Ющенко хочет создать зону свободной торговли в Черноморском регионе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за создание зоны свободной торговли в Черноморском регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС и государств Черноморского региона в Киеве.

В частности, Президент Украины выразил надежду, что в результате развития сотрудничества по программам «Черноморского взаимодействия» будут постепенно воплощены принципы свободного передвижения через границы граждан государств Черноморского региона, товаров, капиталов и услуг. «Мы выступаем за создание всеобъемлющей зоны свободной торговли в нашем регионе, лишенной исключений и ограничений, и основанной на нормах и правилах ВТО», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.