Выходцы из СССР организовали в США масштабную аферу с медстраховками

В США предъявлены обвинения 44-м членам преступного синдиката, который занимался махинациями с медицинскими страховками.

Большинство обвиняемых – уроженцы Армении. Лидером группы называют Армена Казаряна, получившего в 1996 году в США статус беженца. В материалах следствия он указан как "вор в законе", сообщает Радио “Свобода”. Ущерб от деятельности преступной группы, базировавшейся в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, оценивается в более чем сто миллионов (по другим источникам – 163 миллиона) долларов.

Как выяснилось в ходе расследования, преступная группировка зарегистрировала несколько клиник-фантомов и от их имени регулярно направляли в Medicare счета на оплату оказанных ими несуществующих услуг. Выяснилось также, что в документах были указаны выкраденные мошенниками данные врачей, легально практикующих в США.

Американские власти подчеркивают, что впервые столкнулись с аферой такого масштаба в рамках федеральной программы Medicare, предполагающей оказание помощи престарелым.

"Появление международной организованной преступности во внутренних схемах медико-санитарной помощи сигнализирует о серьезной угрозе для потребителей. Мы столкнулись с тем, что подобные синдикаты готовы внедриться в абсолютно любые программы для получения незаконной прибыли", - приводит слова заместителя Генпрокурора США Гэри Гриндлера РосБизнесКонсалтинг.