Во Львовской области подтвердили 63 случая заболевания гриппом A/H1N1

По состоянию на 25 декабря во Львовской области грипп A/H1N1 лабораторно подтвержден у 63 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении здравоохранения Львовской облгосадминистрации, с начала эпидемии в области грипп и ОРВИ были диагностированы у 246 тысяч 105 чел., из них – 103 тысячи 780 детей. Умерло 97 чел., из них трое детей.

За прошедшие сутки, 25 декабря, во Львовской области гриппом и ОРВИ заболело 1925 человек, из них 1013 детей. В реанимационных отделениях находятся 8 чел., к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены трое.