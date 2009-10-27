В Украине женщинам труднее заниматься бизнесом, чем мужчинам. От них чаще требуют взяток и реже утверждают на руководящие должности. Такие данные исследования Международной финансовой корпорации.

Гендерные отличия являются реальными препятствиями для ведения бизнеса в Украине. Здесь 78% всех предприятий возглавляют мужчины и только 22% – женщины. Предприятия, которыми руководят или владеют женщины, преимущественно работают в сфере общественного питания или гостинично-ресторанного бизнеса, в сфере услуг и торговли.

На более прибыльные отрасли – такие, как строительство, транспорт, производство – украинские мужчины не допускают представительниц слабого пола. Соответственно и прибыли у женщин-владелиц предприятий среднестатистически значительно ниже и не превышают 3 миллионов гривен в год, говорят данные Международной финансовой корпорации.

А еще от женщин-предпринимателей чиновники чаще ожидают неофициальных платежей. Это все из-за стереотипов, говорит национальный координатор совместного проекта Евросоюза и Международного бюро труда «Равенство женщин и мужчин в сфере труда» Сергей Савчук. Он отмечает, что женщин в Украине дискриминируют не только по половому фактору, но и по возрасту и по семейным обязанностям. Хотя 60% представительниц слабого пола имеют высшее образование, на них традиционно ставят клеймо «домохозяйка».

«Семейные обязанности очень влияют на продвижение женщины по карьерной лестнице. В действительности в Украине есть хорошее законодательство о гендерном равенстве в сфере труда, но совсем другое дело - его применение», - отметил Савчук. Исследование МФК подтвердило, что фирмы, где руководит женщина, в восемь раз чаще нанимают именно женщин на руководящие должности, чем «мужские» предприятия.

Немецкая волна