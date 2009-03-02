Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня понизился почти на 2%, по сравнению с 1 марта, до 8,44 грн., продажи - на 0,4% - до 8,97 грн. за 1 долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня уменьшился почти на 3,7%, по сравнению с 1 марта, до 10,59 грн., продажи - на 2% - до 11,45 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 4%, по сравнению с 1 марта, до 0,2162 грн., продажи - повысился на 1% - до 0,2576 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают за 8,46 грн./долл. - на 1,6% ниже, чем 1 марта, продают по 8,95 грн./долл. - на 0,6% меньше.

Евро в столице покупают в среднем по 10,60 грн. (на 3,6% дешевле, чем 1 марта), продают - по 11,37 грн. (на 2,8% дешевле).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2156 грн. (курс повысился на 4% по сравнению с 1 марта), продают - по 0,2631 грн. (на 3% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«Даниэль»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Проминвестбанк»: доллар США – 8,20/8,80 грн., евро – 10,50/11,36 грн., рубль – 0,21/0,265 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 10,60/11,50 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,73588 грн., к российскому рублю – 0,21556 грн.