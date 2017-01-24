Попытка переворота и терактов на Львовщине: задержанные планировали собрать 100 человек и выдать им оружие

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Марьяна Гайовская, передает 112 Украина.

Дело в отношении трех задержанных передали в суд на рассмотрение вчера.

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"В целом участников преступной группы было пять. Четверых уже задержали, трех сейчас будут судить, а по одному уже есть обвинительный приговор суда. Они планировали несколько взрывов на железнодорожных путях в пределах города Львова и Львовской области. Кроме этого, планировали также захватить государственные учреждения в районах Львовской области, которые расположены в горной и лесистой местности. Для этого, они планировали собрать хотя бы 100 человек, обеспечить их финансово, оружием. Они собирали информацию, где можно получить такое незаконное оружие. После этого планировали захватывать государственные учреждения", - заявила Гайовская.

Однако злоумышленникам не удалось осуществить запланированное - благодаря работе правоохранительных органов предотвратили теракты. Во время задержания один из них оказал сопротивление и ранил сотрудника СБУ.

Как сообщал УНИАН, 23 января на Львовщине задержали нескольких человек, которые планировали теракты и попытку захвата государственной власти.