Последствия непогоды в Украине: за сутки на автодорогах погибло 6 человек, еще 46 – травмированы

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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Кроме того, высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

В полиции также отмечают, что в Одесской области ограничено движение автотранспорта на трассах М-13 и М-15.