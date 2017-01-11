Последствия непогоды в Украине: за сутки на автодорогах погибло 6 человек, еще 46 – травмированы
10:57, 11 января 2017Общество
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За минувшие сутки вследствие осложнения погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли 6 и травмированы 46 граждан.
Из-за непогоды ситуация на дорогах сложная / REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.
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Кроме того, высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
В полиции также отмечают, что в Одесской области ограничено движение автотранспорта на трассах М-13 и М-15.
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