Последствия непогоды в Украине: за сутки на автодорогах погибло 6 человек, еще 46 – травмированы

10:57, 11 января 2017
Общество
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За минувшие сутки вследствие осложнения погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли 6 и травмированы 46 граждан.

Из-за непогоды ситуация на дорогах сложная / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

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Кроме того, высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

В полиции также отмечают, что в Одесской области ограничено движение автотранспорта на трассах М-13 и М-15.

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Новость в сюжете: Непогода в Украине
Теги: #дороги#непогода