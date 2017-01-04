"Титаник" затонул не из-за айсберга: исследователи выдвинули новую версию крушения

Такую версию выдвинул британский журналист Шенан Молони, пишет The Independent.

Молони более 30 лет исследует причины крушения "Титаника". В частности, он изучил фотографии, снятые до того, как корабль вышел из судоверфи в Белфасте.

Журналист увидел черные метки вдоль правой части корпуса корабля - как раз там, где его пробил айсберг. Впоследствии эксперты подтвердили, следы, вероятно, были вызваны начавшимся пожаром в хранилище топлива.

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"Мы рассмотрели именно то место, в котором застрял айсберг, и, кажется, эта часть корпуса в этом месте была очень уязвима, и это произошло еще до того, как он покинул верфь в Белфасте", - говорит Молони.

Команда из 12 человек пыталась потушить пламя, но оно было слишком большим, чтобы быстро взять его под контроль. Оно могло достичь температуры до 1000 градусов по Цельсию, что сделало корпус Титаника в этом месте очень уязвимым. И когда он ударился об лед, отмечают эксперты, сразу же порвался.

Издание также добавило, что руководство лайнера запретило говорить о пожаре пассажирам.

"Это идеальное совпадение необычных факторов: огня, льда и преступной халатности. Никто не расследовал эти метки до этого. Это полностью меняет историю", - говорит Молони.

Как известно, "Титаник" затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса. Судно столкнулось с айсбергом в Атлантическом океане. Жертвами катастрофы стали более 1 500 человек. По официальной версии, к трагедии привело то, что "судно двигалось на большой скорости в опасных обледеневших водах, и команда не смогла избежать столкновения с айсбергом".