В Британии за $32 тысячи продали снимок айсберга, погубившего "Титаник"

На аукционе в британском Уилтшире фотография айсберга, который предположительно стал причиной гибели "Титаника", ушла с молотка за 21 тысячу фунтов стерлингов (32,3 тысячи долларов), сообщает Lenta.ru.

"Организаторы торгов сообщили, что снимок был сделан через несколько часов после столкновения британского лайнера с ледяной глыбой главным стюардом судна "Принц Адальберт", проходившего мимо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на уилтширском аукционе за 15 тысяч фунтов стерлингов (около 23,1 тысячи долларов) продали бисквитное печенье из сухого пайка со спасательной шлюпки "Титаника", а за 130 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч долларов) - серебряный кубок - подарок выжившей пассажирки Маргарет Браун капитану парохода "Карпатия", пришедшего на помощь.

2 октября 2015 года на интернет-аукционе Lion Heart Autograph было продано меню последнего обеда для первого класса на пароходе "Титаник". Стоимость лота составила 88 тысяч долларов.

В апреле текущего года был выставлен на продажу шезлонг с пассажирского корабля "Титаник". Лот ушел с молотка за 100,3 тысячи фунтов стерлингов (около 154 тысяч долларов).

В январе на бостонском аукционе было продано письмо одной из пассажирок "Титаника", спасшейся после катастрофы. Покупатель предложил за послание 11,9 тысячи долларов.

В 2013 году с молотка ушла скрипка, на которой руководитель судового оркестра играл пассажирам тонущего "Титаника". Инструмент был продан за 900 тысяч фунтов (1,390 миллиона долларов).

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"Титаник" — британский трансатлантический пароход. На момент постройки он был самым большим судном в мире. В ночь на 15 апреля 1912 года, проплывая через Атлантический океан, лайнер столкнулся с айсбергом и затонул. Погибли почти полторы тысячи человек, в то время как спаслись только около 700. Кораблекрушение вошло в число крупнейших в истории мореплавания. Официально причиной гибели судна считается столкновение с айсбергом, однако различные исследователи и ученые до сих пор выдвигают собственные версии произошедшего.