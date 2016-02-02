Российский суд смягчил наказание пьяному водителю за участие в войне на Донбассе против сил АТО

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в базе судебных и правовых актов РФ, передает Newsru.

В ноябре 2015 года мировой судья судебного участка N4 Димитровградского судебного района Ульяновской области Светлана Федосеева рассматривала дело о вождении в пьяном виде некоего гражданина Сулейманова. Ранее он был лишен водительских прав за аналогичное нарушение.

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При вынесении приговора суд учел "характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи".

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Среди смягчающих обстоятельств суд выделил участие на стороне боевиков "ДНР" с февраля по май 2015 года. Кроме того, в боях он якобы получил травму.

В результате обвиняемого приговорили к отбыванию 260 часов обязательных работ. Ему также запрещено управлять транспортным средством в течение двух лет.

Как сообщал УНИАН, дезертирство в рядах боевиков становится системным явлением.