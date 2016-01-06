Дезертирство в рядах боевиков становится системным явлением - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Все больше в среде боевиков появляется людей, которые реально оценивают сложное положение на временно оккупированных территориях Донбасса и хотят сотрудничать с нашими разведывательными органами, пытаясь любой ценой помочь украинским освободителям», - отмечается в сообщении.

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По оперативным данным украинской разведки, от источников, которые имеют непосредственное отношение к «штабу 1 АК» так называемой «армии ДНР», продолжает поступать информация о нежелании членов НВФ проходить службу в пророссийских бандформированиях.

Так, накануне новогодних праздников в так называемом «1-м отдельном штурмовом батальоне «Сомали»» написали рапорты на увольнение и ушли из группировки 14 боевиков. «Основная причина - нечеловеческое отношение к ним их предводителя, известного преступника по кличке «Гиви» (Михаил Толстых), который ради удовлетворения личных потребностей не считает своих подчиненных за людей», - отмечается в сообщении. Кроме того, получены данные о дезертирстве еще 4 боевиков из одного из подразделений «9-го отдельного мотострелкового полка».

«Следовательно, одним из основных источников информации для украинской разведки становятся непосредственные, теперь уже бывшие, участники бандформирований, которые в свое время стали жертвой вражеской пропаганды, собственного желания получить быструю выгоду и заложниками собственных, ничем не подкрепленных, амбиций», - говорится в сообщении.