"Спасибо за то, что вы нас оберегаете": Жители Волновахи записали обращение к украинской армии (видео)
14:30, 15 сентября 2015Общество
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В акции приняли участие люди разного возраста, социального статуса и профессий.
Местные жители поблагодарили солдат за их ежедневный подвиг / Скриншот
Местные жители Волновахи записали видеообращение к бойцам украинской армии, в котором выразили свою благодарность за защиту Украины.
В акции приняли участие люди разного возраста, социального статуса и профессий, многие из них надели вышиванки.
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"Самое главное что дал Вам Бог - Вы отдаете свои жизни. Вы - наши герои", - обратилась к воинам местная жительница.
Видео Кристина Осипова
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