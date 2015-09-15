"Спасибо за то, что вы нас оберегаете": Жители Волновахи записали обращение к украинской армии (видео)

Местные жители Волновахи записали видеообращение к бойцам украинской армии, в котором выразили свою благодарность за защиту Украины.

В акции приняли участие люди разного возраста, социального статуса и профессий, многие из них надели вышиванки.

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"Самое главное что дал Вам Бог - Вы отдаете свои жизни. Вы - наши герои", - обратилась к воинам местная жительница.