В Днепропетровске накрыли конвертационный центр с оборотом в 20 миллионов

Сотрудники налоговой милиции разоблачили в Днепропетровске конвертационный центр, через который за 2007-2008 годы «в тень» выведены 20 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области.

Двое организаторов незаконного бизнеса конвертировали деньги в наличные для предприятий Днепропетровского региона, используя счета транзитных и фиктивных предприятий, открытые в банках областного центра.

В ходе санкционированных обысков теневого офиса и автомобиля одного из фигурантов выявлены и изъяты более 100 тыс. грн. наличных средств; 4 печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности; 2 комплекта компьютерной техники с системой «Клиент-банк»; более 180 чистых бланков с подписями должностных лиц и оттисками печатей. На расчетных счетах конвертационного центра арестованы 45 тыс. грн. безналичных средств.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.