Госгидрография подписала Меморандум о дружбе и сотрудничестве с Гидрографической службой Грузии и основала проект «Маяки-побратимы»

В рамках рабочего визита в Грузию 28 октября начальник Госгидрографии Александр Щипцов и директор Государственной гидрографической службы Грузии Равиз Бабилуа подписали Меморандум о дружбе и сотрудничестве между государственным учреждением «Госгидрография» и Государственной гидрографической службой Грузии.

Целью этого Меморандума является создание основы для сотрудничества, укрепления связей между сторонами в обмене опытом и информацией по изучению истории маяков, сохранение маяков Украины и Грузии как исторического наследия, информирования общественности об их роли как объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания.

В мире существует практика установления дружбы и сотрудничества между городами разных стран, так называемые города-побратимы. Отталкиваясь от этой идеи, Госгидрография начала «дружеские связи» на уровне маяков Украины и Грузии (то есть, ввела в практику маяков-побратимов) для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой, достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества между морскими странами, а также для обмена опытом в отрасли и популяризации маяков в качестве туристических объектов и исторических памятников.

«Мы очень гордимся нашей дружбой с Грузией. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий призывает к сохранению и популяризации украинских маяков, потому что это уникальная часть нашего национального богатства и культурно-исторического наследия любой морской державы. В связи с этим и родилась идея дружбы между маяками наших стран и проект «Маяки-побратимы», – сказал Александр Щипцов во время торжественного открытия памятной таблички на маяке в Батуми. – Мы рады, что именно Грузия стала первой в этом проекте. Надеемся, что инновационность этой идеи будет иметь успех и такая «дружба маяков» будет появляться по всему миру».

Подтвердит дружбу маяков Украины и Грузии символическая памятная табличка с изображением маяков и историей подписания Меморандума. Табличку уже открыли на маяке в Батуми, а впоследствии такая же табличка появится на фасаде Санжийского маяка в Одесской области. Кроме того, специалисты расскажут о содружестве наших служб туристам и посетителям.