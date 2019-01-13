"Обрезала волосы?": Ани Лорак шокировала сеть сменой имиджа

На фото похоже, что Ани Лорак подстриглась и сделала каре.

Украинская певица Ани Лорак, которая выступает в России, показала новое фото с отдыха в Майами.

На фото в Instagram Ани Лорак позирует в черном костюме. Ани Лорак шокировала фанатов сменой имиджа - на фото похоже, что Ани Лорак подстриглась и сделала каре.

Однако фанатов также заинтересовал комментарий Сергея Лазарева под фото Ани Лорак. Лазарев оставил несколько смайликов - красных сердечек. Фанаты гадают, связывают ли Ани Лорак и Сергея Лазарева романтические отношения.

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"Не стриги волосы,длинные волосы тебе идут", "Каре? вот это да. Новая Каролина", "Вам очень идёт новая причёска", "По-моему не очень идет.С длинными было лучше", "Вы волосы обрезали?", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.