В Украине все больше желающих открыть свой бизнес, особенно среди молодежи (инфографика)

Растет и количество тех, кто хочет открыть бизнес в ближайшем будущем.

За последние пять лет в Украине более чем в полтора раза вырос запрос на занятие предпринимательством. Сегодня почти половина респондентов хотели бы иметь собственное дело.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Рейтингом». Больше всего тех, кто хотел бы стать предпринимателем, среди молодых опрошенных: почти три четверти проявляют готовность заниматься собственным бизнесом. Также большее стремление к предпринимательству проявляют мужчины, работающие, более обеспеченные и образованные респонденты. Интересно, что среди тех, кто заявил, что работает, каждый десятый уже работает в собственном бизнесе.

Свое дело в ближайшем будущем

Также стоит подчеркнуть, что среди тех, кто хотел бы иметь собственное дело, выросла оценка перспектив на старт собственного бизнеса в ближайшем будущем. Сегодня 22% тех, кто желал бы заниматься предпринимательством, заявили о значительных шансах в открытии бизнеса в ближайшее время (в прошлых опросах таких респондентов было не более 6%).

О незначительных шансах в этом направлении заявили 41%, об их отсутствии - 31%. В региональном разрезе относительно больше тех, кто говорит о реальных перспективах начала бизнеса в ближайшем будущем, на Юге и Западе. Также подобных респондентов больше всего среди опрошенных молодого и среднего возраста, обеспеченных (среди них таких вообще 41%) и лиц с высшим образованием. Бедные, неработающие и лица старшего возраста чаще заявляют об отсутствии шансов на начало собственного дела.

Кого опрашивали

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-9 июня 2018.