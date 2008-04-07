Еврокомиссия разрешила пользоваться мобилками в самолетах

Еврокомиссия разрешила использование мобильных телефонов на борту самолетов, совершающих полеты над Европой. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Еврокомиссии. Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня и устанавливают набор общеевропейских стандартов предоставления услуг мобильной связи на борту самолетов. Таким образом, новые правила позволят авиалиниям начать предоставление услуг мобильной связи на самолетах уже в этом году, передает РосБизнесКонсалтинг.